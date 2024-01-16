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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المفاجآت مستمرة| الجزائر تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا بكاس الأمم الإفريقية

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

سقط منتخب الجزائر في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام نظيره الأنجولي، بالمباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام، فى مدينة بواكي بكوت ديفوار ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير القادم.

وسجل هدف الجزائر اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة 18 من الشوط الأول، وتعادل لمنتخب أنجولا اللاعب كريستوفر مابولولو من ضربة جزاء في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء بالتعادل ويحصل كل منتخب على نقطة وحيدة.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة التى تضم أيضًا كلًا من موريتانيا وأنجولا وبوركينا فاسو.

ويشارك منتخب الجزائر للمرة 20 فى تاريخه ضمن منافسات "الكان"، وسبق له الفوز بلقب البطولة مرتين، الأولى عام 1990 والثانية عام 2019، ويطمح رفاق النجم والقائد رياض محرز لتحقيق مشوار جيد في نسخة كوت ديفوار 2023 لمحو خيبة إقصائهم من الدور الأول لنسخة أمم أفريقيا في الكاميرون 2021.

ويتسلح منتخب الجزائر بعدد من الأسماء القوية، وعلى رأسهم رياض بن محرز لاعب نادي أهلي جدة السعودي، وإسماعيل بن ناصر لاعب نادي ميلان، وإسلام سليماني، وبغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري.

ومنتخب الجزائر خاض مباراتين وديتين في معسكره الأفريقي بتوجو قبل الوصول إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023، وفاز بالمواجهتين (3-0) أمام توجو و(4-0) ضد بوروندي.

ومواجهة  الليلة هي الثانية التي تجمع المنتخب الجزائري بنظيره الأنجولي في البطولة القارية، بعدما سبق أن التقيا في نسخة عام 2010، حيث تعادلا بدون أهداف في مرحلة المجموعات.

ويمتلك منتخب الجزائر سجلا حافلا في مشاركاته السابقة بأمم أفريقيا، حيث خاض 77 مباراة، حقق خلالها 28 فوزا و22 تعادلا وتلقى 27 خسارة، وأحرز لاعبوه 94 هدفا، فيما منيت شباكه بـ89 هدفا.

وبخلاف تتويجه بأمم أفريقيا مرتين، فقد أحرز منتخب الجزائر الوصافة عام 1980، والمركز الثالث عامي 1984 و1988، وحل رابعا عامي 1982 و2010.

في المقابل تطلع منتخب أنجولا لاستعادة بريقه خلال مشاركته التاسعة في كأس الأمم ، بعد مشاركة أولى في النسخة 20 التي استضافتها جنوب أفريقيا في عام 1996 بينما غاب عن النسخة الأخيرة التي استضافتها الكاميرون في أوائل عام 2022.

في مشاركاته السابقة، لعب المنتخب الملقب بالغزلان السوداء 26 مباراة، اكتفى بتحقيق 4 انتصارات مقابل 12 تعادلا و10 هزائم، وسجل 30 هدفا مقابل 39 هدفا.

ويبقى أفضل إنجاز أنجولي في مونديال أفريقيا التأهل مرتين لدور الثمانية في نسختي غانا 2008 وأنجولا 2010.

ويقود منتخب أنجولا في كأس الأمم، المدرب البرتغالي بيدرو سواريس جونسالفيس (47 عاما) الذي يتولى المسؤولية منذ أغسطس 2019، وقاد الفريق في 29 مباراة، حقق الفوز 7 مرات مقابل 13 تعادلا و9 هزائم، وسجل الفريق 27 هدفا مقابل 32 هدفا في مرماه.

وتتنوع أسلحة منتخب أنجولا بين فريدي، قائد الفريق البالغ من العمر 33 عاما والمحترف بنادي إيوبسبور التركي، حيث سجل هدفين في 40 مباراة دولية منذ مشاركته الأولى في 2014، ويبرز أيضا زيتو لوفومبو مهاجم كالياري الإيطالي.

كما يعتمد مدرب أنجولا أيضا على محترفين بارزين في الدوريات العربية مثل جيلسون دالا، مهاجم الوكرة القطري الذي سجل 15 هدفا في 37 مباراة دولية، وأيضا كريستوفر مابولولو، أحد نجوم الدوري المصري في المواسم الثلاثة الأخيرة، والذي سجل 6 أهداف في 23 مباراة دولية.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى : أنتوني ماندريا.

خط الدفاع : يوسف عطال ، عيسى مندي ، رامي بن سبعيني ، ريان آيت نوري.

خط الوسط :نبيل بن طالب ، إسماعيل بن ناصر ،فارس شايبي.

خط الهجوم : يوسف بلايلي ، رياض محرز ، بغداد بونجاح.

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