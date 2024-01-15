الأردن تكتسح ماليزيا برباعية في أمم أسيا

اكتسح المنتخب الأردني منافسه الماليزي برباعية نظيفة، مساء اليوم على ستاد الجنوب، في افتتاح مشوارهما ضمن المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا في قطر.

وأحرز اهداف منتخب الأردن محمود مرضي بالدقيقتين "12-31" وموسى التعمري بالدقيقتين "17" و"85".

وقفز المنتخب الأردن لصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط متقدماً بفارق الاهداف عن كوريا الجنوبية التي اجتازت في وقت لاحق من اليوم البحرين بنتيجة 3-1.

أعلن المغربي الحسين عموتا المدير الفني لمنتخب الأردن، تشكيل النشامى للقاء ماليزيا، الليلة، على ستاد الجنوب، في افتتاح مشوارهما ضمن المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا المقامة في قطر.



وحافظ عموتا على ذات التشكيل الذي خاض به النشامى الوديتين الأخيرتين أمام قطر واليابان.

وجاء تشكيل الأردن وفقا للتالي:

- حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

- خط الدفاع: عبدالله نصيب، يزن العرب، إحسان حداد، سالم العجالين.

-خط الوسط: نزار الرشدان، نور الروابدة، موسى التعمري، محمود مرضي، علي علوان.

- خط الهجوم: يزن النعيمات.