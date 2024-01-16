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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعارة| التونسي حنبعل المجبري ينتقل رسميا إلى إشبيلية الإسباني

حنبعل المجبري
حنبعل المجبري

أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم اليوم عن صفقة انتقال حنبعل المجبري، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب التونسي، لصفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

 

وتتيح الصفقة إمكانية شراء اللاعب وفق ما أفاد به النادي على موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء.

وهذه التجربة الثانية التي يخوضها اللاعب الشاب "20 عاما" خارج مانشستر يونايتد بعد إعارته الى بيرمنجهام سيتي الإنجليزي في موسم 2022 / 2023، علما أن بداية حنبعل المجبري كانت مع نادي إف سي باريس الفرنسي، قبل الانتقال لنادي بولونيا بيانكور ثم الانتقال إلى أكاديمية موناكو.

وانضم المجبري لمانشستر يونايتد موسم 2019 / 2020 ولعب في صفوف الفريق أقل من 18 عاما وأقل من 23 عاما والفريق الرديف وشارك في العامين التاليين في بعض المباريات مع الفريق الأول.

وكان حنبعل طلب من جلال القادري، مدرب منتخب تونس، إعفاءه من المشاركة في كأس الإمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار لعدم الجاهزية.

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