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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة الجدد.. كليات تضمن لخريجها وظيفة بمرتبات مجزية

طلاب مدارس
طلاب مدارس

 

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنه من الضروري  أن تتغير نظرة الطلاب وأولياء الأمور  لكليات القمة  بشكل سريع، لافتا إلى ضرورة التوجه الي الكليات التي يحتاجها سوق العمل وتجلب وضع اجتماعي واقتصادي كبير .

وأضاف أن كثيرًا من الخبراء في قطاع الأعمال حذروا من أن بعض المهن ستنقرض في السنوات المقبلة ويحل محلها الكمبيوتر أو الروبوت.

وأكد استاذ المناهج بجامعة عين شمس ، أن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجي نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

وأوضح أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها إلى أن أكثر المجالات التي تحتاج إليها سوق العمل هي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أنه يوجد بعض الكليات الضرورية لسوق العمل والأعلى أجرا وهي كالآتي:

_ الهندسة الطبية الحيوية

_ كلية علوم

_ كلية الحاسبات والمعلومات

_ قسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات

_  الهندسة النووية

_ المجالات الخدمات اللوجستية و الملاحية للسفن
_ كليات الذكاء الاصطناعي

_ كليات الألسن وتعلم اللغات الاجنبية

_البرامج الجديدة في كليات التجارة

_ كليات الطب بأنواعها
 

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن التوجه المتزايد نحو الكليات الجديدة والمستحدثة ، تعمل الجامعات على توسيع تشكيلة البرامج التكنولوجية المتاحة للطلاب وتطوير شراكات مع القطاع الخاص لتأمين فرص تدريب وتوجيه الطلاب نحو المهارات والمجالات التكنولوجية المطلوبة في سوق العمل.

وأضاف الدكتور مجدي خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن الجامعات تعمل أيضًا على توفير بيئة تعليمية حديثة ومجهزة تجهيزًا جيدًا لدعم تعلم الطلاب، لافتا أن عدد من الجامعات شهدت تحديثًا كبيرًا في البنية التحتية والمختبرات ووسائل التعليم الإلكتروني والتقنيات الحديثة الأخرى لضمان تجربة تعليمية شاملة وممتازة.

سوق العمل قطاع الاعمال أستاذ المناهج بجامعة عين شمس التغير التكنولوجى

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