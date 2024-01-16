موسكو: "صيغة زيلينسكي" تعني الإبادة الجماعية للروس

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء إن السلام العادل والمستدام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه من خلال وضع "صيغة زيلينسكي" النهائية في المقدمة.

وشددت الخارجية الروسية على أن هذه الصيغة تستند إلى مطالب كييف، ومنفصلة عن الواقع، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

ويطالب الجانب الأوكراني بانسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991 ومحاسبة روسيا ودفع التعويضات.

وأضافت الخارجية الروسية أنه "في الوقت نفسه، لا يخفي نظام كييف حقيقة أنه يطالب بسحب القوات من أجل ارتكاب إبادة جماعية ضد السكان الروس الذين خرجوا من أجل إعادة التوحيد مع روسيا، وأولئك الذين يشاركون هذا الطلب يدعمون التطهير العرقي الإجرامي".

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن ما يسمى بصيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، والتي يتم الحديث عنها في الغرب وفي أوكرانيا، هي مطالب باهظة لعملية التفاوض.

وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي غير قابلة للتحقيق على الإطلاق.