احترس من أضرار الزنجبيل.. وتجنبها بهذه الحيل

يعد الزنجبيل من أكثر التوابل والأعشاب المستخدمة في الوقاية من عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية وعلاجها.

ونقلا عما جاء في موقع بولد سكاي نعرض لكم أهم أضرار الزنجبيل وكيفية تجنب حدوثها.

الآثار الجانبية للزنجبيل

بشكل عام، يعتبر الزنجبيل آمنًا للاستهلاك، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من بعض الآثار الجانبية، مثل:

حرقان في المعدة

غثيان

إسهال

حكة

طفح جلدي

إذا كنت تعاني من أي من هذه الآثار الجانبية، فيجب عليك التوقف عن تناول الزنجبيل.

نصائح للاستخدام الآمن للزنجبيل:

لا تتناول أكثر من 4 جرامات من الزنجبيل يوميًا.

إذا كنت تتناول أدوية أخرى، فاستشر طبيبك قبل تناول الزنجبيل.

تجنب تناول الزنجبيل إذا كنت حاملًا أو مرضعة.