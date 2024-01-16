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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. بسمة وهبة: ليلى عبداللطيف مخاوية.. فيديو

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الفنان أحمد العوضي كان في دبي يحضر العرض الخاص لفيلمه الجديد الإسكندراني، موضحة: "قال لياسمين عبدالعزيز كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي وطول عمرك في سعادة ونجاح منذ 20 ساعة".

بسمة وهبة: ليلى لديها جن ترسله ليسمع الأسرار

 

وأضافت "بسمة وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "بعد 16 ساعة من هذا المنشور فوجئنا ببوست من الفنانة ياسمين لم يشكر أحمد العوضي او رد ترد تهنئته وأعلنت الانفصال عن العوضي".

وتابعت بسمة وهبة: "قبل هذا البوست نشرت ياسمين صورة لها وهي تحتفل بعيد ميلادها بمفردها، وبعد منشور الانفصال لياسمين أعلن العوضي الانفصال والطلاق الرسمي وأكد أن الاحترام سيظل مستمرا بينهما".

وواصلت: "ليلى عبداللطيف ممكن تكون مخاوية، فهناك من يقول إن ليلى لديها جن ترسله ليسمع الأسرار، على غرار ما حدث في واقعة انفصال حسام حبيب وشيرين، وقد يكون ياسمين وأحمد انطبق عليهما هذا الأمر".

بسمة وهبة أحمد العوضى دبي ياسمين عبدالعزيز الإسكندراني

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