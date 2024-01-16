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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

امتحانات الشهادة الإعدادية غدا.. عقوبات للطلاب تصل للرسوب

صدى البلد

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية، لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، غدا الأربعاء الموافق 17 يناير 2024، ومن المقرر أن يبدأ الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية .

في سياق متصل، وضع القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات -الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي- عددا من العقوبات للطلاب المخالفين.

عقوبات الغش في الامتحانات


1- يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

 

2- ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

3- يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية.

 

4- كما يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

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