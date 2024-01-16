إزاي تشتري ذهب من غير ما يتضحك عليك.. عضو الشعبة يجيب

نصح سامح عبد الحكيم عضو الشعبة العامة للذهب المواطنين بعدم الشراء عن طريق النت حتى وان كانت بفاتوره الا من خلال الشركة المصنعة.

واشار عبد الحكيم لبرنامج مصر جديدة، الذي تقدمه أاعلامية انجي انور، المذاع على فضائية أي تي سي، انه لا يوجد فرق بين السبيكة والجنية الذهب، مشددا على ضرورة التأكد من أن تكون السبيكة او الجنية مدموغة من الدمغة المصرية وفي نفس الوقت من شركة كبيرة ومشهورة.

لابد أن يكون مغلف وغير مفتوح وإنتاج شركة كبرى

وأوضح لضمان شراء الذهب سواء سبيكة أو جنية أنه لابد أن يكون مغلف وغير مفتوح وإنتاج شركة كبرى في مصر وهما شركتان، فضلاً عن التأكد من السيريال نمبر المتطابق مع الشركة المصنعة حتى يضمن الذهب.