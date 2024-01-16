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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب تذبذبا قويا، حيث شهدت ارتفاعات متتالية وسريعة خلال اليومين الماضيين، حتى مستهل تعاملات اليوم، ثم تراجعت منذ منتصف التعاملات حتى ختامها.

تراجع سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ مساء تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 70 جنيها في الجرام الواحد، مقارنة بأسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم.

وارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-1-2024، خلال مستهل التعاملات مسجلا أعلى مستوى له في مصر على مستوى جميع الأعيرة.


هبط سعر الذهب عيار 21 اليوم من 3450 جنيها للجرام إلى 3380 جنيها، وانخفض الجنيه الذهب من 27.600 إلى 27.040 ألف جنيه منخفضا 560 جنيها.

 

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-1-2024، 2027 دولارا مقارنة بـ 2041 دولار خلال مستهل التعاملات.

 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 2,863 شراء 2,897.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 3,340 شراء 3,380.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل بيعا 3,817 شراء 3,863.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 26,720 شراء 27,040.

أسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب عيار 24بيع 3,817 شراء 3,863
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,499 شراء 3,541
أسعار الذهب عيار 21بيع 3,340 شراء 3,380
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,863 شراء 2,897
أسعار الذهب عيار 14بيع 2,227 شراء 2,253
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,909 شراء 1,931
الاونصةبيع 118,713 شراء 120,135
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 26,720 شراء 27,040
الكيلوبيع 3,817,143 شراء 3,862,857

توقعات أسعار الذهب 

شهد سعر الأونصة العالمية تراجعا ملحوظا خلال جلسة اليوم بسبب قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات في الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية في وقت مبكر من العام.

بعد فشل سعر الأونصة العالمية في اختراق منطقة 2050 – 2055 دولارا للأونصة عادت إلى الهبوط متأثرة بقوة الدولار الأمريكي، الأمر الذي قد يدفع السعر إلى التراجع إلى منطقة 2025 – 2030 دولارا للأونصة.

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