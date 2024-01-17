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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة : نصائح سحرية تساعدك في التغلب على جوع الشتاء.. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي وجمال شعبان هو الخسران

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

لا تظهر في نفس اليوم .. إليك أعراض الجديري المائي

 

عاد الجديري المائي للظهور بين طلاب المدارس في مصر خلال الأسابيع الماضية بالتزامن مع بدء موسم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

 

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

 

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم، طلاقها من الفنان أحمد العوضي، مما تسببت في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ البعض في نشر صور الثنائي على السوشيال ميديا  باعتبارهما قصة حب رومانسية من العيار الثقيل.

 

أعراض واضحة تؤكد الحمل ببنت.. حجم البطن وحركة الجنين أبرزها

 

كشفت دراسة في عام 2017 أن أعراض الحمل ببنت لدى النساء الحوامل واضحة، وتكون واضحة خلال الصباح وبعد الاستيقاظ من النوم، ومن أبرزها الإصابة بغثيان الصباح.

 

"هو الخسران".. جمال شعبان يعلق على طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

 

علق الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب الأسبق، على خبر طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي.

 

من غير وزن زيادة.. 10 نصائح سحرية تساعدك في التغلب على جوع الشتاء

 

نشعر في فصل الشتاء بالجوع بشكل مستمر، وهو ما يجعلنا نكتسب الكثير من الوزن، مع نهاية فصل الشتاء، ولكن يمكن باتباع بعض النصائح أن نتغلب على الشعور بالجوع المستمر خلال فصل الشتاء.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة

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