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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| معلومات صادمة عن مرض خالد الصاوي.. نوع من أواني الطهي يسبب أمراضا خطيرة أبرزها السرطان.. وأسماء جلال تثير الجدل في أحدث ظهور

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

ماذا يحدث للجسم عند ارتفاع السكر فى الدم؟

 

قالت الدكتورة هناء جميل، استشارى الغدة، إنه عند ارتفاع مستوى السكر في الدم (ارتفاع السكر في الدم يُعرف أيضًا بارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم)، تحدث سلسلة من الأحداث في الجسم لمعالجة هذا الارتفاع والحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن النطاق الطبيعي.

 

صور رومانسية جمعت أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

 

احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز والذي يصادف اليوم الثلاثاء 16 يناير.

 

مخاطر استهلاك المكملات الغذائية بكمية كبيرة| تعرف عليها

 

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية إن استهلاك المكملات الغذائية بكميات كبيرة يمكن أن يشكل مخاطر على الصحة. 

 

بعد انتشاره بالمدارس.. أعراض مرض الجدري| تعرف عليها

 

بعد تحذير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  بانتشار مرض الجدري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس، يعد الجدري المائي من الأمراض سريعة الانتشار، وينتقل عبر الرذاذ.

 

تجربة صعبة .. معلومات صادمة عن مرض خالد الصاوي

 

كشف النجم خالد الصاوي ، فى الساعات القليلة الماضية عن الدروس التي استفادها من تجربة مرضه بفيروس سي، ورحلة علاجه بين مصر والخارج.

 

في أحدث جلسة تصوير.. هيدي كرم بإطلالة جريئة| شاهد

 

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام آخر جلسة تصوير لها بملابس مثيرة للجدل.

 

احذروا ..نوع من أواني الطهي يسبب أمراضا خطيرة أبرزها السرطان

 

كشفت عديد من الأبحاث أن ذوبان الالومنيوم والنحاس من الأواني بسبب كثرة الاستعمال بالطهي تسبب أمراضا خطيرة على جسم الإنسان وتؤدي الي مشكلات بالعظام وتسبب الزهايمر خاصة وأن هذه الأواني الالومنيوم بعد الاستخدام يصبح بها مثل النقاط السوداء وهي دليل على ذوبانه بالاكل فهنا يجب الاستغناء عنها ورميها حتى لو كانت جديدة كذلك نفس الشيء بالنسبة للأواني النحاس حيث ان ذوبان النحاس بالطعام يتسبب في إفراز مواد سامة على جسم الإنسان.

 

مخاطر مشروبات الطاقة.. تحتوي على الكافيين وتوقف القلب وترفع ضغط الدم

 

حذر باحثون بجامعة بون في ألمانيا من أن مشروبات الطاقة المليئة بمادة الكافيين يمكن أن تغير من طريقة نبضات القلب.

 

بالكاجول.. أنغام تشعل السوشيال ميديا في أحدث إطلالة لها

 

حرصت المطربة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابن اختها من أحدث ظهور لها.

 

بفستان أسود جريء.. الفنانة أسماء جلال تثير الجدل في أحدث ظهور لها

 

حرصت الفنانة أسماء جلال ، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" وظهرت بإطلالة مثيرة للجدل.

 

نصائح فعالة لعلاج مقاومة الأنسولين.. احرص على اتباعها

 

تحدث الإصابة بـ مقاومة الأنسولين نتيجة زيادة الوزن في أغلب الحالات، ما يتسبب في زيادة مستوى الأنسولين في الدم، وقد يساهم بشكل كبير في التحكم في الوزن في تنظيم مستوى الأنسولين في الدم.

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