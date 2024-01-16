مخاطر استهلاك المكملات الغذائية بكمية كبيرة| تعرف عليها

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية إن استهلاك المكملات الغذائية بكميات كبيرة يمكن أن يشكل مخاطر على الصحة.

مخاطر استهلاك المكملات الغذائية بكمية كبيرة

وأوضح شمس من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض المخاطر التي يمكن أن تنجم عن استهلاك المكملات الغذائية بكميات زائدة:

سمية الفيتامينات والمعادن: بعض الفيتامينات والمعادن إذا تناولت بكميات زائدة قد تكون سامة للجسم. على سبيل المثال، استهلاك كميات كبيرة من فيتامين A يمكن أن يؤدي إلى تسمم الفيتامين A ويسبب أعراض مثل صداع، دوار، غثيان وتقيؤ.

التفاعلات الدوائية: بعض المكملات الغذائية قد تتفاعل مع الأدوية الأخرى التي يتم تناولها، قد يؤدي استهلاك كميات زائدة من بعض المكملات مع الأدوية إلى تفاعلات غير مرغوب فيها وتأثيرات جانبية.

زيادة خطر الأمراض: في بعض الحالات، قد يزيد استهلاك المكملات الغذائية بكميات كبيرة من خطر الإصابة ببعض الأمراض. على سبيل المثال، استهلاك كميات زائدة من مضادات الأكسدة مثل فيتامين E وفيتامين C قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي: يمكن أن تسبب بعض المكملات الغذائية بكميات كبيرة تهيجًا للجهاز الهضمي وتسبب أعراضًا مثل الغثيان والإسهال والانتفاخ.

التسمم الفطري: بعض المكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل الفطر يمكن أن تكون سامة إذا تم استهلاكها بكميات زائدة أو إذا تم استخدام أنواع غير آمنة من الفطر.

من الأهمية بمكان أن تتبع التوجيهات والجرعات الموصى بها للاستخدام المكملات الغذائية والتشاور مع أخصائي التغذية أو الطبيب إذا كنت تنوي تناول كميات كبيرة منها، يجب أن يتم استخدام المكملات الغذائية كمكمل للنظام الغذائي الصحي وليس بديلاً عنه، ويجب أن تختار المكملات من مصادر موثوقة ومعتمدة.