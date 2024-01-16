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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند ارتفاع السكر فى الدم؟

السكر
السكر

قالت الدكتورة هناء جميل، استشارى الغدة، إنه عند ارتفاع مستوى السكر في الدم (ارتفاع السكر في الدم يُعرف أيضًا بارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم)، تحدث سلسلة من الأحداث في الجسم لمعالجة هذا الارتفاع والحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن النطاق الطبيعي.

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ماذا يحدث للجسم عند ارتفاع السكر فى الدم؟

وأوضحت “جميل”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بعض الآثار الرئيسية التي يمكن أن يسببها ارتفاع مستوى السكر في الدم.

إفراز الأنسولين: يعتبر الأنسولين هرمونًا يفرزه البنكرياس، ويعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم.

عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، يتم إفراز كمية أكبر من الأنسولين للمساعدة في نقل السكر إلى الخلايا للحصول على الطاقة.

امتصاص السكر في الخلايا: يقوم الأنسولين بالتفاعل مع الخلايا لزيادة امتصاص السكر من الدم إلى الخلايا، حيث يتم استخدامه كمصدر للطاقة. 

إذا كان هناك نقص في إفراز الأنسولين أو مقاومة له في الخلايا، فإن السكر يظل مرتفعًا في الدم.

الشعور بالعطش والجفاف: يتسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم في زيادة التبول، ما يؤدي إلى فقدان السوائل والتركيز في الجسم، هذا يجعل الشخص يشعر بالعطش الشديد والجفاف.

الشعور بالتعب والإرهاق: قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في الدم من الشعور المستمر بالتعب والإرهاق، نظرًا لأن الخلايا لا تستطيع استخدام السكر بشكل صحيح كمصدر للطاقة.

زيادة الشهية وفقدان الوزن: قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في الدم بزيادة الشهية، لكنهم يفقدون الوزن بشكل غير مبرر. 

يحدث ذلك لأن الجسم لا يستطيع استخدام السكر بشكل صحيح للطاقة، ويبدأ في كسر الدهون والبروتينات للحصول على الطاقة.

ارتفاع مستوى السكر في الدم على المدى الطويل قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأضرار الأعصاب والكلى، لذا، من المهم مراجعة الطبيب إذا كنت تشك في ارتفاع مستوى السكر في الدم لتقييم الحالة وتوجيه العلاج المناسب.

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