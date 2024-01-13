وصفة باكستانية.. طريقة عمل حلوى الأوريو بالشعرية

تعتبر طريقة عمل حلوى الاوريو بالشعيرية، هي وصفة سهلة وسريعة، وتعتبر من الحلويات الباكستانية الشهيرة، التي قد يحبها الكبار والصغار.

وقدم الشيف سنان، طريقة عمل حلوى الاوريو بالشعرية، وهي من وصفات المطبخ الباكستاني، والتي يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، ويمكن لهذه الوصفة أن تكفي لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل حلوى الاوريو بالشعرية

طريقة عمل حلوى الاوريو بالشعيرية

مقادير طريقة عمل حلى الاوريو بالشعرية :

12 بسكويت اوريو

2 كوب حليب مكثف محلى

2 ملعقة كبيرة زبدة

½ 1 كوب شعرية

¼ كوب حليب سائل

للتزيين :

½ 1 كوب كريمة خفق

طريقة عمل حلوى الاوريو بالشعرية :

_ نكسر بسكويت الاوريو ثم يضاف إليه الحليب السائل ونقلب حتى يذوب البسكويت، ثم نقوم بصب الخليط على 6 كاسات.

_ نحمص الشعرية مع الزبدة على نار متوسطة ثم نتركها تبرد قليلًا.

_ نقوم بتصفية الزبدة ثم ننقلها لوعاء آخر ونصبي عليها الحليب المكثف، ونقوم بالتقليب حتى تمام التجانس، ثم نصب محتويات الوعاء فى الكاسات فوق خليط الاوريو.

_ نزين الكاسات بكريمة الخفق، ونضع كاسات حلوى الأوريو بالشعيرية بالثلاجة لتتماسك وتقدم باردة.