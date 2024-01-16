بعد إعلان الطلاق.. صور رومانسية جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز خبرا صادما على متابعيها، وقامت بكتابة استوري عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بأنه تم الطلاق بينها وبين الفنان أحمد العوضي.

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد إعلان الطلاق

وجاء ذلك الخبر بعدما احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ونشر العوضي صورة برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي على الصورة قائلا: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي... العمر كله إن شاء الله في صحه وسعادة ونجاح.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر انستجرام وهي تطفئ شموع عيد ميلادها مرتدية فستانا باللون الأسود المشجر بالورود من ناحية الاكتاف ونسقت معه جاكيت باللون الأسود ليكشف عن جمالها وأناقتها وظهورها اللافت.

وغالبا ما تظهر ياسمين عبد العزيز بإطلالات بسيطة وناعمة، تبرز من أناقتها وتناسب تفاصيل جسدها.

وتعتمد ياسمين عبد العزيز، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، وتسريحات الشعر البسيطة، وغير المتكلفة.

وإليكم صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي..

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

إطلالات جمعت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي