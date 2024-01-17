تجهيز أوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لتوزيعها في اللجان .. صور

تشهد الآن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، إجراءات تجهيز أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المقرّر توزيعها على الطلاب في تمام الساعة التاسعة صباحًا .

يُذكر أن اليوم الأربعاء هو أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث يؤدي الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة امتحان اللغة العربية والخط العربي من 9 صباحًا لـ 11:30 صباحًا، والتربية الدينية من 12 ظهرًا لـ 1:30 ظهرًا

بينما يؤدي الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة امتحان اللغة العربية والخط العربي من 9 صباحًا لـ 11:30 صباحًا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة «عام»

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024