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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية يواصلون امتحانات الترم الأول

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

تتواصل اليوم الأربعاء، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، الامتحان اليوم الأربعاء في مادتي أصول الدين ورقة أولى والتفسير والحديث.

كما يؤدي طلاب الشهادة الإبتدائية، الامتحان اليوم، في مادتي التربية الإسلامية، والدراسات الإجتماعية.

واجتمع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، برؤساء المناطق الأزهرية قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ للوقوف على استعدادات المناطق لاستقبال الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات القطاع الخاصة بالامتحانات، وتوفير سبل الراحة والانضباط للطلاب والملاحظين باللجان، حتى يتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وبدأت امتحانات الشهادة الابتدائية، الثلاثاء الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٤، وتنتهي يوم الاثنين الموافق ٢٢ يناير، في حين تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء ٢٣ يناير، وبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الشهادة الابتدائية 189635 طالبا وطالبة، والشهادة الإعدادية 177109 طالبا وطالبة.
 

الإعدادية الأزهرية الابتدائية امتحانات أصول الدين

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