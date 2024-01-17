نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات أسامة جلال نجم بيراميدز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير : ملعب أون تايم | أسامة جلال "منتخب مصر يدفع ثمن صراع الانتماءات بين الأهلي والزمالك.

وتعادل منتخب مصر مساء الأحد، أمام منتخب موزمبيق في أولى جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك على استاد فيليكس هوفويت بوينجي.

من المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب غانا في المباراة التالية ضمن المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا:

يلتقي المنتخب المصري نظيره الغاني غداً الخميس، 18 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة: ستكون قناة beIN SPORTS هي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

