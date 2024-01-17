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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد 13 عامًا.. هذه الشركة تُسقط سامسونج من عرش تصنيع الهواتف الذكية

أبل تصبح أكبر شركة
أبل تصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف هذا العام

تفوقت شركة “Apple” أبل الأمريكية على شركة “Samsung” سامسونج الكورية الجنوبية كأكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم في عام 2023، وذلك للمرة الأولى بعد تصدر سامسونج لمدة 13 عامًا. 

   

وأدى الطلب القوي على سلسلة  هواتف آيفون iPhone 14 وiPhone 15 من شركة آبل إلى تحقيق أرقام شحن مذهلة، خاصة في الربع الرابع من عام 2023، على الرغم من انخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية.
 

وتشير حدث الأرقام الصادرة عن شركة التحليل IDC إلى أن شركة أبل أطاحت بشركة سامسونج لتصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم في عام 2023.. في حين أن أبل حققت ذلك بالرغم من تسجيل سوق الهواتف الذكية الإجمالي انخفاضًا بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الشحنات إلى أدنى مستوى خلال عقد من الزمن عند 1.17 مليار وحدة.

 

وتظهر البيانات الأولية من IDC أن شركة أبل قامت بشحن 234.6 مليون هاتف آيفون في عام 2023 لتستحوذ على 20.1% من سوق الهواتف الذكية. وهذا ارتفاع من 226.3 مليون شحنة في عام 2022 وحصة سوقية تبلغ 18.8%. 

 

وجاءت سامسونج في المرتبة الثانية بحصة 19.4% من حصة السوق وسجلت 226.6 مليون شحنة، وهو انخفاض كبير من 262.2 مليون في عام 2022، وبشكل عام، شهدت الشركة الكورية تقلص حصتها في السوق بنسبة 13.6%، وهو ما استفادت منه شركة أبل. 

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