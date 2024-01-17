بمكوناته عظام بشرية.. عقار طبي في سيراليون يثير ضجة ويحوّل مُتعاطيه لزومبي|تفاصيل

أثار عقار جديد يسمى "كوش" جدل في إحداث "دمار" كبير في غرب أفريقيا، خاصة في سيراليون، حيث تشير التقديرات إلى أنه قد يتسبب في قتل حوالي 10 أشخاص أسبوعيًا.

وقد يتسبّب الدواء، والذي يتناوله الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، في نوم الأشخاص أثناء المشي، أو السقوط، أو ارتطام رؤوسهم بالأسطح الصلبة، أو السير وسط حركة المرور.

وفقا لموقع "ساينس أليرت" أثار "كوش" الذي يُحوّل متعاطيه إلى "زومبي" حالة قلق واسعة فهو يُعد مزيجًا من القنب الهندي والفنتانيل ومادتي الترامادول والفورمالديهايد وإضافة عظام بشرية مطحونة إلى هذه المكونات.