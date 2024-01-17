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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب بايدن..ترامب: إيران لا يفصلها الآن عن القنبلة النووية سوى 38 يومًا

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن إيران كانت مفلسة خلال فترة رئاسته، متعهدًا بقلب الأمور بسرعة في الشؤون الخارجية إذا فاز بالولاية القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة له تجمع انتخابي حاشد في أتكينسون بولاية نيو هامبشاير بعد يوم من فوزه على معارضيه من الحزب الجمهوري في ولاية أيوا.

وأوضح ترامب أن إيران لم تستطع القيام بأي شيء خلال فترة رئاسته، لكن الآن لا يفصلها عن القنبلة النووية سوى 38 يومًا.

وشن ترامب، هجومًا حادًا على الرئيس الحالي جو بايدن، واصفًا إياه بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب لأنصاره، إن الإدراة الأمريكية الحالية هي الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، مضيفًا "سنفوز في الانتخابات ونستعيد بلادنا بسرعة من حكم الأغبياء".

وأشار "الديمقراطيون يريدون إلغاء حقكم في التصويت وهم يحبون نيكي هيلي"، داعيًا إلى إنقاذ أمريكا من الكوارث التي تسبب فيها بايدن.

وتابع ترامب قوله "لم يعد هناك في البلاد أي حلم أمريكي وتذكروا ما حدث في أفغانسان، متعهدًا بأنه سينهي التضخم الذي تسبب فيه الرئيس الأمريكي الحالي.

وأضاف "ما وقع في إسرائيل ما كان ليحدث لو كنت موجودًا في الحكم"، مشيرًا "أسعار الخبز ارتفعت 5 مرات في عهد بايدن وسنصلح ذلك".

ترامب ايران الحزب الجمهوري تجمع انتخابي بايدن

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