كشف جيورجي توكا نائب وزير الأراضي المحتلة مؤقتًا والنازحين في أوكرانيا سابقًا، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستعد لتعيين كيريل بودانوف في منصب قائد القوات المسلحة الأوكرانية.

وحسب “روسيا اليوم”، أكد توكا، في مقابلة مع قناة “Newsroom” على يوتيوب، أنه حصل على هذه المعلومات من مصادر قريبة من قوات العمليات الخاصة وهيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية.

وأضاف: “الحديث يدور عن أن زيلينسكي اتخذ القرار بإبعاد قائد الجيش الحالي فاليري زالوجني”، لافتًا إلى أنه يخطط لنقل الأخير إلى مجلس الأمن القومي والدفاع.

وتابع قوله "وفي منصب قائد الجيش يريد زيلينسكي تعيين الرئيس الحالي لمديرية المخابرات العامة كيريل بودانوف"، موضحًا أنه تم اصطحاب كيريل خصيصا إلى دافوس لتقديمه إلى حلفاء أوكرانيا كمرشح لمنصب القائد الجديد للجيش.

وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أن زيلينسكي ويرماك لن يتوقفا. لكن إرسال زالوجني إلى مجلس الأمن القومي والدفاع الحالي، هو مجرد استهزاء بجنرال عسكري محترف".

وأكد توكا أن إبعاد زالوجني من قيادة الجيش سيدفع أوكرانيا إلى كارثة.