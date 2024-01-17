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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

صدى البلد

أثارت جنازة لسيدة فلسطينية الكثير من التعاطف لدى رواد السوشيال ميديا.. فقد وثق مقطع فيديو لجنازة الشابة الشهيدة «عهد» رغبة الكثير من  أبناء الشعب الفلسطيني وهم يحاولون حمل طفلتها الصغيرة "إيلول" والتي لا تتعدى بضعة أشهر أثناء جنازة أمها التي استشهدت على أيدي قوات الاحتلال وذلك عندما كانت بسطح البيت لتصبح شهيدة برصاص قوات الاحتلال في مدينة دورا جنوب الخليل .

على الجانب الآخر وثق المقطع الطفلة وهي تتناقل بين أيادي أبيها والكثير من أبناء الشعب الفلسطيني ممن حضروا الجنازة إلا أنه في النهاية حاول الأب إبعاد الطفلة ببكائها. 

 

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سيدة فلسطيني مقطع فيديو مدينة دورا الشعب الفلسطيني

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