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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارا بمنح العاملين إجازة منتصف العام 

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قراراً بمنح العاملين بالإدارة العامة للجامعة ووحداتها إجازة خلال نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين بالتبادل على دفعتين على النحو التالي:

الدفعة الأولى اعتباراً من يوم السبت 27 يناير 2024، حتى يوم الخميس 1 فبراير 2024.

الدفعة الثانية اعتباراً من السبت 3 فبراير 2024، حتى يوم الخميس 8 فبراير 2024.

على أن يتم التنسيق بين مديري العموم بالإدارة العامة بأن تتواجد نصف القوة خلال كل فترة.

وعلى مديري العموم مراعاة صالح العمل ووضع النظام الكفيل لضمان سير العمل وانتظامه خلال هذه المدة، مع مراعاة التبادل المناسب بحيث لا يؤثر على حسن الأداء وما يتطلب من بيانات وخدمات.

وعلى عمداء الكليات والمعاهد وضع النظام الذي يتفق مع ظروف العمل خلال إجازة نصف العام الدراسي.

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