بكاميرا 50 ميجابكسل.. هونر تخطط لإطلاق هاتف جديد بتصميم بورش ديزاين

أعلنت شركة هونر Honor، عن تعاونها مع مجموعة بورش ديزاين Porsche Design في الأيام الأخيرة من العام الماضي، ونتيجة لهذه الشراكة كشفت عملاقة التقنية الصينية عن أول هاتف قابل للطي من تصميم "بورشه"، وهو Honor Magic V2 RSR Porsche Design، وعلى ما يبدو أن الطراز الثاني في طريقه إلى الأسواق.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعتزم هونر الإعلان عن هاتفها الثاني من تصميم العلامة التجارية الألمانية لتصميم المنتجات "بورش ديزاين"، من طراز Honor Magic 6، والذي سينطلق في شهر مارس المقبل تحت اسم Honor Magic 6 Porsche Design، وهو سيكون أول هاتف يحتوي على مستشعر كاميرا جديد مقاس 1 بوصة من OmniVision.

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor Magic 6

ويعد Honor Magic 6، من أحدث هواتف هونر الرائدة بالأسواق، فهو يتميز بشاشة من نوع OLED LTPO، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 2800 × 1280 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم مليار لون، كما أنها تتميز بطبقة حماية مضاعفة مصنوعة من زجاج Jurhino glass.

ويعمل هاتف هونر Honor Magic 6، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ومجهز بوحدة معالجة رسوميات من نوع Adreno 740، ويأتي بخيارات مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، كما يقدم خيارات تخزين داخلية كبيرة بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويتمتع هاتف هونر Honor Magic 6، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف هونر Honor Magic 6، بطارية بقوة 5450 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 30 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف هونر Honor Magic 6 للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 710 دولار (أي ما يعادل 21.900 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 12 رام + 256 جيجابايت.

