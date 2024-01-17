عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 50 ميجابكسل.. هونر تخطط لإطلاق هاتف جديد بتصميم بورش ديزاين

Honor Magic 6
Honor Magic 6

أعلنت شركة هونر Honor، عن تعاونها مع مجموعة بورش ديزاين Porsche Design في الأيام الأخيرة من العام الماضي، ونتيجة لهذه الشراكة كشفت عملاقة التقنية الصينية عن أول هاتف قابل للطي من تصميم "بورشه"، وهو Honor Magic V2 RSR Porsche Design، وعلى ما يبدو أن الطراز الثاني في طريقه إلى الأسواق.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعتزم هونر الإعلان عن هاتفها الثاني من تصميم العلامة التجارية الألمانية لتصميم المنتجات "بورش ديزاين"، من طراز Honor Magic 6، والذي سينطلق في شهر مارس المقبل تحت اسم Honor Magic 6 Porsche Design، وهو سيكون أول هاتف يحتوي على مستشعر كاميرا جديد مقاس 1 بوصة من OmniVision.

 

قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث هونر MagicOS 8.. شوف تليفونك

كاميرا 108 ميجابكسل.. هونر تطلق موبايل شبابي بإمكانيات جبارة

 

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor Magic 6

ويعد Honor Magic 6، من أحدث هواتف هونر الرائدة بالأسواق، فهو يتميز بشاشة من نوع OLED LTPO، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 2800 × 1280 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم مليار لون، كما أنها تتميز بطبقة حماية مضاعفة مصنوعة من زجاج Jurhino glass.

ويعمل هاتف هونر Honor Magic 6، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ومجهز بوحدة معالجة رسوميات من نوع Adreno 740، ويأتي بخيارات مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، كما يقدم خيارات تخزين داخلية كبيرة بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويتمتع هاتف هونر Honor Magic 6، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف هونر Honor Magic 6، بطارية بقوة 5450 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 30 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف هونر Honor Magic 6 للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 710 دولار (أي ما يعادل 21.900 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 12 رام + 256 جيجابايت.
 

Honor Magic 6
هونر Honor بورشه ديزاين بورش ديزاين Honor Magic 6 Porsche Design

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

تحذير من عمليات احتيال خطيرة تكتسح واتساب.. تسيطر على هاتفك لسرقة فلوسك

خلال ساعات.. كيف تشاهد حدث إطلاق سلسلة سامسونج Galaxy S24 مباشرة

لمحدودي الدخل.. موبايل اقتصادي من موتورولا بكاميرا 50 ميجابكسل

بتصميم SU7 وألوان أكثر فخامة.. شاومي تطرح إصدارات فاخرة من Xiaomi 14

قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث هونر MagicOS 8.. شوف تليفونك

ميزة ممتعة في واتساب ستعجبك بالتأكيد.. اعرف إزاي تستخدمها

وحوش الكاميرا والأداء.. مقارنة بين أوبو Find X7 Ultra وشاومي 14 برو

يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية.. شاومى تطلق موبايل بشاشة قابلة للطى

ترشيحاتنا

حادث بحري جديد.. طائرة مسيرة تستهدف سفينة جنوب شرق عدن اليمنية

بعد بوست الخيانة.. شاهد الرومانسية في صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الكاميرات تفضح مرض ترامب مرشح المستقبل الأمريكي

قبل غلقه.. رابط التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة التيرم الثاني

الكاف يعلن نسبة بيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية

الأرجنتين ترفض الانضمام إلى مجموعة بريكس .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ