لعنة الكنز .. مقتل شخص وإصابة آخرين أثناء تنقيبهم عن الآثار بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طـرف أول: عامل "متوفى"، شقيقه "مصاب بجرح طعنى نافذ بالجسم) (طرف ثان: 3 أشخاص "إثنين منهم مصابان بجروح قطعية ونافذة بالجسم") وجميعهم مقيمين بدائرة القسم ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم البعض بإستخدام (2 سلاح أبيض) محدثين وفاة أحدهم وإصابة الآخرين خلال قيامهم بالتنقيب على الآثار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأداتين المستخدمتين فى الواقعة (2 سلاح أبيض ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.