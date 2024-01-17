عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اعتدت إحياء الذكرى السنوية لوفاة والدي وهناك من أفتى بحرمتها.. فماذا أفعل؟

صدى البلد

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، خلال أحد مجالس العلم بمسجد فاضل، عن سؤال: “اعتدت إحياء الذكرى السنوية لوفاة والدي وهناك من أفتى بحرمتها.. فماذا أفعل؟”.

وقال المفتي السابق: “نعم يجوز ولا شيء فيها، لقوله تعالى “وافعلوا الخير لعلكم تفلحون”، هنا أعمال الخير مفتوحة، تجمع الناس وتختم القرآن الكريم وتذكروا الله، وتطعم الحاضرين”، لافتا إلى أن إطعام الطعام من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل. 

وأضاف علي جمعة أن سنوية المتوفى أو الأربعين ما هي إلا عبادة وتضرع إلى الله بالدعاء والذكر، فلمَ لا نفعلها، مؤكدا أن الجماعة التي تحكم على هذه الأشياء بالبطلان جعلوا الدنيا سوداء وضيقوا على الناس معيشتهم، فلا تسمعوا لكلامهم.

وأوضح جمعة من يستطيع فعل الخير بأي شكل من الأشكال فليفعل فالدنيا مزرعة للآخرة، لقوله تعالى  {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}، فهي الحياة الحقيقية. 

 

هل الاتكاء على القبر يؤذي الميت

سؤال ورد للشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، يقول صاحبه: "هل الاتكاء على القبر يؤذي الميت؟".

وأوضح عرفة، خلال لقائه مع "صدى البلد"، أن الميت يشعر بمن حوله وعند القبر نفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي السلام يدعو الله لهم بالرحمة والمغفرة.

وأشار إلى أنه لا ينبغي علينا أن نؤذي الأموات بفعل الأمور السيئة لقول النبي "لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات"، منوها إلى أن الحي إذا عصى ربه تأذى منه الميت.

دعاء لأبي المتوفى يوم الجمعة

 اللهم في هذا اليوم المبارك أسألك أن ترحم أبي برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أنر عليه قبره ووسع له مدخله، واجعله من المستبشرين الضاحكين، اللهم أنزل عليه رحمةُ تغنه بها عن رحمة من سواك.

يا رب في ساعات الجمعة المباركة، أسألك أن تجعل ساعة دعائي هذا ساعة الاستجابة، اللهم ارحم أبي الذي بات في ضيافتك وجوارك، اللهم اغفر له واعف عنه وتجاوز عن خطاياه، وزده من إحسانك وعظيم غفرانك وعفوك يا ربّ العالمين.

إلهي احمه تحت الأرض، وأيضًا استره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم”، اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنّاً، وعند قيام الأشهاد آمناً، وبجود رضوانك واثقاً، وإلى أعلى درجاتك سابقاً، يا رحيم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللهم ارحمه في بطن الأرض واستره يوم العرض يا رب العالمين يارب أنت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه واغفر له.

اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

اللهمّ يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعّالٌ لنا تريد، أسألك برحمتك الّتي وسعت السّماوات والأرض، اللهمّ أبي قد ارتحل من الفانية إلى الآخرة الّتي لا فناء بعدها، فاللهمّ ارحمه واغفر له، واحشره يوم البعث مع الصّالحين والصّدّيقين والشّهداء،  اللهمّ أدخله الجنّة دون حسابٍ أو سابقة عذاب، اللهمّ لا تؤاخذه بما كسب في دنياه واغفر له كما غفرت لكثيرٍ من عبادك الضّعفاء، آمين، والحمد لله ربّ العالمين.

اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة  يا ودود  يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالآ لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لأبي  وترحمه وتعفو عنه وتكرم نزله وأن تجعل قبره روضة من رياض الجنة.

اللهم إني أسألك وأدعوك بإسمك الأعظم الذي خشعت له القلوب وبكت له العيون يا الله أن تنور على ابي قبره وأن تفتح له بابآ من الجنة وأن تغسله بالماء والثلج والبرد وأن تنقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن تزيد في حسناته وتتجاوز عن سيئآته وأن تجعله في الفردوس الأعلى في جناتك جنات النعيم اللهم آمين يا رب العالمين.

دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة هل الاتكاء على القبر يؤذي الميت حكم عمل سنوية للمتوفي علي جمعة سنوية المتوفى دعاء للمتوفي بالرحمة دعاء لأبي المتوفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

الداخلية تضبط إمبراطور الحشيش بالغربية

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

ترشيحاتنا

وزير العمل يُعلن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"

أمها السبب.. أمن المنوفية ينجح في حل لغز اختفاء الطفلة سجدة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ سامح شكري ونظيره اليوناني

الصومال يدعو وزراء الخارجية العرب للتضامن مع بلاده ومواجهة مطامع إثيوبيا العدوانية

16 مجزرة جديدة في غزة.. والاحتلال ينبش القبور بخان يونس

الرئيس السيسي يوجه بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية بالعديد من المجالات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية مصطفى وخالد داغر يودعان عبد الحميد عبد الغفار

إطلالات جريئة.. صور أثارت الجدل لـ حبيبة حسين فهمي

نوعان من مرض السكري.. تعرف على طريقة اكتشافه

تهاني مخلوطة بالطلاق|ماذا قال الفنانون لـ ياسمين عبد العزيز بعد الانفصال عن العوضي؟

فيديو

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ