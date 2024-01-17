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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العمل: ختام برنامج تدريب عملي ونظري للفتيات في مجال التفصيل والخياطة بالشرقية

صدى البلد

تابعت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، فعاليات الإختبارالعملي والنظرى النهائى للمتدربات بقسم التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالصيادين ، وتخرج 15 متدربة بعد إنتهاء مدة التدريب المعتمدة بواقع 200 ساعة تدريبية على تلك المهنة ، ضمن جهود المديرية لتنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وأيضاً تقديم محاضرة للتوعية بعنوان " فرصة تدريب = فرصة عمل" تطرقت للحديث عن دور وزارة العمل وقياداتها الرشيدة في توفير التدريب لتأهيل الشباب لسوق العمل ، وتناولت عرض مفصل للمميزات التي يحصل عليها المتدرب ، ودور المديرية في توفير فرص عمل مناسبة بكبرى مصانع وشركات القطاع الخاص في نطاق المحافظة.
وأوضح أحمد عبدالهادي مدير مديرية العمل بالشرقية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشيباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى وفق أحدث أساليب التدريب العالمية ، وأضاف مدير المديرية ، أن تلك الاختبارات تأتى تزامناً مع إطلاق الوزارة لمشروع مهنى 2030 بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، كما وجه خلال اللقاء رئيس  قسم التقصيل بمركز التدريب المهني بإعداد كشف بأسماء المتدربات وفرصة العمل التي ترغب فيها سواء داخل مدينة الزقازيق أو خارجها بالمدن الصناعية الكبرى في نطاق المحافظة ،أو المشروع الصغير الذي تطمح في تنفيذه بعد التدريب وذلك لإستكمال إجراءات تشغيلهم والتواصل مع جهاز تنمية المشروع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمحافظة الشرقية لتيسير الأجراءات .

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وزارة العمل اخبار محافظة الشرقية التدريب المهنى تدريب الفتيات على الخياطة مديريات العمل

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