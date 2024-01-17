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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طقس دافئ بشرم الشيخ وسانت كاترين أقل درجة حرارة في مصر

طقس دافئ بشرم الشيخ
طقس دافئ بشرم الشيخ

شهدت مدن محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، طقسا دافئا وشمس ساطعة علي الشواطئ مما ساعد السياح علي ممارسة الأنشطة البحرية من غوص و سنوركل و تزحلق علي الماء .
وقالت هيئة الأرصاد إن الرياح معتدلة شمالية غربيه ويصل ارتفاعها في بعض الأحيان إلي 2.15 وسرعتها 28 كيلو متر في الساعة وكانت اعلي درجة حرارة بمدينة شرم الشيخ حيث بلغت العظمى 23 درجة و الصغري 15 وأقل درجة حرارة كانت بمدينة سانت كاترين حيث بلغت العظمي 14 والصغري 1

واستمتع السياح بالطقس المعتدل الدافئ وقاموا بنزول البحر و مارسوا الأنشطة البحرية في دهب وشرم الشيخ وطابا نويبع و استقلوا المراكب الشراعية في دهب وطور سيناء   وقاموا بصعود جبل موسي وشاهدوا شروق الشمس .

طقس دافئ بجنوب سيناء

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IMG-20231225-WA0110(1)
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طقس دافئ بشرم الشيخ جنوب سيناء احوال الطقس دهب اخبار سانت كاترين

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