طقس دافئ بشرم الشيخ وسانت كاترين أقل درجة حرارة في مصر

شهدت مدن محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، طقسا دافئا وشمس ساطعة علي الشواطئ مما ساعد السياح علي ممارسة الأنشطة البحرية من غوص و سنوركل و تزحلق علي الماء .

وقالت هيئة الأرصاد إن الرياح معتدلة شمالية غربيه ويصل ارتفاعها في بعض الأحيان إلي 2.15 وسرعتها 28 كيلو متر في الساعة وكانت اعلي درجة حرارة بمدينة شرم الشيخ حيث بلغت العظمى 23 درجة و الصغري 15 وأقل درجة حرارة كانت بمدينة سانت كاترين حيث بلغت العظمي 14 والصغري 1

واستمتع السياح بالطقس المعتدل الدافئ وقاموا بنزول البحر و مارسوا الأنشطة البحرية في دهب وشرم الشيخ وطابا نويبع و استقلوا المراكب الشراعية في دهب وطور سيناء وقاموا بصعود جبل موسي وشاهدوا شروق الشمس .

طقس دافئ بجنوب سيناء

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