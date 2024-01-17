غلق 47 منشأة وضبط 4064 حالة إشغال خلال أسبوع بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

نفذت أحياء منتزه ثان وشرق والجمرك والعجمي وغرب وعامرية أول ومركز ومدينة برج العرب بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

هذا وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 47 منشأة، والتحفظ على عدد 4064 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1439 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محالّ و 211 إنذارا وفرض غرامات فورية تقدر ب 257 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.