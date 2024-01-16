رئيس أزهرية الإسكندرية يبحث مع موجهي اللغة العربية مبادرة "إسكندرية بلا صعوبات" 

اجتمع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في حضور أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وهيام عبد الفتاح، موجه عام اللغة العربية، بموجهي ومشرفي اللغة العربية بالمنطقة، لمناقشة ما تم حصره من إيجابيات وسلبيات بالفصل الدراسي الأول، ووضع مقترحات لمعالجة معوقات العمل.

وخلال الاجتماع، تم عرض مبادرة إسكندرية بلا صعوبات لتقويم الطلاب ضعاف المستوى، فور إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، وأكد رئيس منطقة الإسكندرية ضرورة المبادرة، والتزام كل معلم بتنفيذها من بداية الترم الثاني، وتحديث قاعدة بيانات المعلمين بكل إدارة في جميع المراحل، وبيان بالعجز والزيادة في المعاهد من الآن، وعمل مذكرة لسد أي عجز يظهر استعدادًا للفصل الدراسي الثاني.

وقدمت موجه عام اللغة العربية، شرحًا مبسطًا لدور الموجهين والمشرفين في الاستعداد لمسابقة (رواد العربية) السنوية في الإعراب، والتي قرر قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، تفعيلها من بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الدراسي 2023/ 2024، في إطار احتفال قطاع المعاهد باليوم العالمي للغة العربية.

هذا وقد منح فضيلة رئيس المنطقة، في حضور الأستاذ محمد عبد الله، مدير العلاقات العامة، شهادة تقدير لموجه عام اللغة العربية، وجميع الموجهين والمشرفين، تقديرًا للدور الذي قاموا به خلال الفترة السابقة وإخلاصهم وتعاونهم في العمل.