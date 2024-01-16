بجميع المدارس..تعليم الإسكندرية يكشف عن موعد إعلان نتيجة صفوف النقل للمرحلة الابتدائية

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عربي أبوزيد، مدير المديرية، اليوم الثلاثاء، عن موعد ظهور نتيجة سنوات النقل في المرحلة الابتدائية.

وذكرت المديرية أن غدًا الأربعاء إعلان نتيجة امتحانات جميع صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية بجميع مدارس المحافظة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية قامت بتسليم النتائج الخاصة بصفوف النقل الابتدائي للإدارات ومن ثم للمدارس لإعلانها رسميًا غدًا الأربعاء 17 يناير 2024.

وقام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور أمجد عاطف مدير عام إدارة المنتزه أول، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية ، واستهلّ متابعة الامتحانات بتفقد لجان مدرسة الشهيد كريم أحمد طه بإدارة منتزه أول ، وأشاد بانضباط اللجان ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان والتزام الموجه المقيم بكل مهامه المكلف بها .

وأشار إلى انتظام امتحانات الصف الثاني الثانوي الإلكترونية والورقية حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في تمام الثانية عشرة ظهرًا، وأشاد بانضباط العملية الامتحانية ووجود دليل اللجان والاهتمام بمستوى نظافة المدرسة ووضوح ورقة الأسئلة وتنوع الأسئلة وفق المواصفات القياسية للورقة الامتحانية .