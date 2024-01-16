ضمت 8 تخصصات .. صحة الإسكندرية: قافلة طبية غربي المحافظة على مدار يومين

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بالكيلو ٢١ على مدار يومين بوحدة الذراع البحرية لطب الاسرة بالكيلو ٢١ بمنطقه العجمي بالإسكندرية والتي تبعد ١٥ كم عن اقرب مستشفي (مستشفي العامريه العام).

وقد صرحت الدكتورة غادة ندا ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت ٨ تخصصات ( باطنه - اطفال - أسنان - جراحه - عظام - نساء - تنظيم اسره - جلدية ) وشارك فيها ٥١ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت سيادتها أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٠٥٣ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٥ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ٢١٠ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ٨٠ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ١٠ أشعة سينية علاوة على فحص ١١٥ من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد ٦١١ مواطن من أهالي المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

يأتي هذا في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.