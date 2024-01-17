جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 35 ضابطا وجنديا خلال الساعات الماضية

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإصابة 35 ضابطاً وجندياً خلال الساعات الماضية من المعارك مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد قـ.تلى جيش الاحتلال الإسرائيلي 527 قتـ.يلا منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، منهم 192 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن مصرع ضابط وجندي خلال معارك بقطاع غزة.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتـل احتياطي بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة، كما أصيب مسعف احتياطي في غلاف غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بأن تقييم استخباراتي للجيش أظهر أن حركة حماس قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية لبضعة أشهر أخرى.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن “الجيش يظن أنه بدون مناقشة اليوم التالي للحرب سيكون من الصعب الحفاظ على إنجازات الحرب في قطاع غزة”.