أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 13 Pro في يناير 2023 ، يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله من أفضل الهواتف الذكية في السوق.

المواصفات:

يتميز Xiaomi 13 Pro بشاشة LTPO OLED قياس 6.73 بوصة بدقة WQHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الرائد، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX707، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل.

ويعمل Xiaomi 13 Pro بنظام التشغيل Android 13، مع واجهة المستخدم المخصصة MIUI 13.

أفضل موبايل شاومي تفوق على iPhone 15

الميزات:

فيما يلي بعض الميزات البارزة في Xiaomi 13 Pro:

• شاشة رائعة: تتميز شاشة Xiaomi 13 Pro بدقة عالية ومعدل تحديث سريع، مما يجعلها مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب.

• أداء قوي: يوفر معالج Snapdragon 8 Gen 2 أداءً قويًا للغاية يمكنه التعامل مع أي مهمة تطرحها عليه.

• كاميرات ممتازة: توفر كاميرات Xiaomi 13 Pro صورًا ومقاطع فيديو عالية الجودة في جميع الظروف.

• عمر بطارية طويل: تبلغ سعة بطارية Xiaomi 13 Pro 5000 مللي أمبير، مما يوفر عمرًا بطارية طويلًا حتى مع الاستخدام المكثف.

السعر والتوافر:

يبدأ سعر Xiaomi 13 Pro في مصر من 33000 جنيه مصري.

يعد Xiaomi 13 Pro أفضل هاتف شاومي في 2023. يتميز الهاتف بشاشة رائعة وأداء قوي وكاميرات ممتازة وعمر بطارية طويل. كما أن سعره معقول مقارنةً بالعديد من الهواتف الرائدة الأخرى في السوق.

أفضل موبايل شاومي تفوق على iPhone 15

مقارنته مع أفضل هاتفي شاومي آخرين في 2023

يقارن Xiaomi 13 Pro بشكل جيد مع أفضل هاتفين شاومي آخرين في 2023، وهما Xiaomi 13 وXiaomi 13 Lite. يتميز Xiaomi 13 Pro بشاشة أكبر وأداء أفضل وكاميرات أفضل من Xiaomi 13. أما Xiaomi 13 Lite فهو أرخص قليلاً من Xiaomi 13 Pro، ولكنه يتميز بشاشة أصغر وأداء أقل وكاميرات أقل قوة.

يعد Xiaomi 13 Pro أفضل هاتف شاومي في 2023. يتميز الهاتف بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله خيارًا جذابًا لأي شخص يبحث عن هاتف ذكي رائد.