عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل شاومي تفوق على iPhone 15

أفضل موبايل شاومي
أفضل موبايل شاومي تفوق على iPhone 15

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 13 Pro في يناير 2023 ، يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله من أفضل الهواتف الذكية في السوق.

 

المواصفات:

 

يتميز Xiaomi 13 Pro بشاشة LTPO OLED قياس 6.73 بوصة بدقة WQHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الرائد، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX707، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل.

ويعمل Xiaomi 13 Pro بنظام التشغيل Android 13، مع واجهة المستخدم المخصصة MIUI 13.

أفضل موبايل شاومي تفوق على iPhone 15

الميزات:

 

فيما يلي بعض الميزات البارزة في Xiaomi 13 Pro:

• شاشة رائعة: تتميز شاشة Xiaomi 13 Pro بدقة عالية ومعدل تحديث سريع، مما يجعلها مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب.

• أداء قوي: يوفر معالج Snapdragon 8 Gen 2 أداءً قويًا للغاية يمكنه التعامل مع أي مهمة تطرحها عليه.

• كاميرات ممتازة: توفر كاميرات Xiaomi 13 Pro صورًا ومقاطع فيديو عالية الجودة في جميع الظروف.

• عمر بطارية طويل: تبلغ سعة بطارية Xiaomi 13 Pro 5000 مللي أمبير، مما يوفر عمرًا بطارية طويلًا حتى مع الاستخدام المكثف.

 

السعر والتوافر:

 

يبدأ سعر Xiaomi 13 Pro في مصر من 33000 جنيه مصري.

يعد Xiaomi 13 Pro أفضل هاتف شاومي في 2023. يتميز الهاتف بشاشة رائعة وأداء قوي وكاميرات ممتازة وعمر بطارية طويل. كما أن سعره معقول مقارنةً بالعديد من الهواتف الرائدة الأخرى في السوق.

أفضل موبايل شاومي تفوق على iPhone 15

مقارنته مع أفضل هاتفي شاومي آخرين في 2023

 

يقارن Xiaomi 13 Pro بشكل جيد مع أفضل هاتفين شاومي آخرين في 2023، وهما Xiaomi 13 وXiaomi 13 Lite. يتميز Xiaomi 13 Pro بشاشة أكبر وأداء أفضل وكاميرات أفضل من Xiaomi 13. أما Xiaomi 13 Lite فهو أرخص قليلاً من Xiaomi 13 Pro، ولكنه يتميز بشاشة أصغر وأداء أقل وكاميرات أقل قوة.

يعد Xiaomi 13 Pro أفضل هاتف شاومي في 2023. يتميز الهاتف بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله خيارًا جذابًا لأي شخص يبحث عن هاتف ذكي رائد.

Xiaomi Xiaomi 13 Xiaomi 13 PRO شاومي أفضل هاتفي شاومي Xiaomi 13 Lite

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبد العزيز

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

رددها في أي وقت.. 12 كلمة تغفر الذنوب لو كانت كالجبال

إبراهيم سعيد يفتح النار على رضا عبد العال: مش هتقطع لساني

موضوعات متعلقة

أرخص موبايل إنفينيكس لمحدودي الدخل في مصر

سلسلة Redmi Note 13 تغزو السوق.. برخص التراب وكاميرا 200 ميجابكسل ومواصفات خرافية

شبه الـ iPhone بالمللي.. موبايل جديد من Infinix بسعر تحت 3000 جنيه

شاومي تطلق أحدث Smart Watch وإيربودز.. منافسة لـApple وبربع الثمن

بمعجون الأسنان فقط.. إزاي تصلح شاشة تليفونك المكسورة؟

ثغرات أمنية خطيرة بداخل جيبك.. إزاي تحمي موبايلك من الاختراق

أحدث ميزة في واتساب 2024.. لازم تجربها

سلسلة هواتف Note 13 Pro الرائعة بكاميرا 200 ميجابكسل.. بسعر رخيص جدا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الخارجية الباكستانية بشأن الضربات في إيران

إحالة طالب الجامعة إلى مجلس التأديب فى هذه الحالة.. تعرف عليها

النقل: توفير مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مترو الإسكندرية

حكم الصوم في شهر رجب.. الإفتاء: جائز في أوله وآخره

شك وطلاق و25 طعنة.. كواليس جريمة في العقار رقم 13 بالعجوزة |تفاصيل

أخبار السيارات| 5 عربيات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه.. سعر BMW X6 M الجديدة في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

مقطع فيديو لطفل غزّي أبكى الملايين.. شاهد

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ