للنشر 8 م..أرخص موبايل إنفينيكس لمحدودي الدخل في مصر

تعرف شركة Infinix بإطلاق أرخص هواتف ذكية لها في مصر ، ومن أرخص هذه الهواتف الذكية هو Infinix Hot 12i. يأتي الهاتف بسعر 4199 جنيه مصري، مما يجعله خيارًا جذابًا لمستخدمي الهواتف الذكية محدودي الدخل في مصر.

المواصفات :

يتميز Infinix Hot 12i بشاشة قياس 6.6 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G85، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. كما يدعم الهاتف أيضًا بطاقات microSD لتوسيع مساحة التخزين.

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل Infinix Hot 12i بنظام التشغيل Android 13 GO Edition، مع واجهة المستخدم المخصصة XOS 13.

الميزات :

فيما يلي بعض الميزات البارزة في Infinix Hot 12i:

سعره المنخفض: يعتبر Infinix Hot 12i أحد أرخص الهواتف الذكية في السوق المصرية، مما يجعله خيارًا جذابًا لمستخدمي الهواتف الذكية محدودي الدخل.

شاشة كبيرة: تبلغ شاشة Infinix Hot 12i قياس 6.6 بوصة، مما يوفر مساحة كبيرة لعرض المحتوى.

أداء جيد: يوفر معالج MediaTek Helio G85 أداءً جيدًا في المهام اليومية، مثل تصفح الإنترنت وتشغيل التطبيقات.

كاميرات أساسية جيدة: توفر الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل صورًا ومقاطع فيديو جيدة في ظروف الإضاءة الجيدة.

بطارية كبيرة: تبلغ سعة بطارية Infinix Hot 12i 5000 مللي أمبير، مما يوفر عمرًا طويلًا للبطارية.

أرخص موبايل إنفينيكس لمحدودي الدخل في مصر

السعر والتوافر:

يتوفر Infinix Hot 12i في مصر حاليًا، ويمكن شراؤه من جميع متاجر الإلكترونيات الكبرى في البلاد بسعر 4199 جنيه مصري.

يعد Infinix Hot 12i خيارًا جيدًا لمستخدمي الهواتف الذكية محدودي الدخل في مصر. يتميز الهاتف بشاشة كبيرة، وأداء جيد، وكاميرات أساسية جيدة، وبطارية كبيرة. كما أن سعره المنخفض يجعله خيارًا جذابًا للكثيرين.

مقارنته مع أرخص موبايل إنفينيكس في مصر

يقارن Infinix Hot 12i بشكل جيد مع أرخص موبايل إنفينيكس في مصر، وهو Infinix Smart 6. يتميز Infinix Hot 12i بشاشة أكبر وأداء أفضل وكاميرات أفضل وبطارية أكبر. ومع ذلك، فإن Infinix Smart 6 أرخص قليلاً، حيث يبلغ سعره 2,299 جنيه مصري.