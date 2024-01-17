المساجد تستعد لإطلاق مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم 27 يناير

تستعد المساجد لإطلاق مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم في أكثر من 6000 مسجد على مستوى الجمهورية، لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2024م)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

وقالت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد.



وتنشر وزارة الأوقاف أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" على مستوى الجمهورية على

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/01/‎⁨برنامج-حصن-طفلك-كاملا⁩.pdf

