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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحذير من زلزالا مدمر قادم في تركيا.. ما القصة؟

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أثار رئيس بلدية ولاية اسطنبول التركية أكرم إمام أوغلو المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان الجدل بعد تأكيده  على أن "مشكلة الزلزال في اسطنبول هي مسألة حيوية"، مذكرا بالزلزال الذي ضرب وسط وجنوب غربي البلاد وشرقه العام الماضي، وأدى لمقتل أكثر من 50 ألفا.

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وأضاف أكرم إمام أوغلو، الذي يستعد للترشح لرئاسة بلدية اسطنبول للمرة الثانية في الانتخابات البلدية التي ستشهدها تركيا أواخر مارس المقبل، أن "زلزالًا مماثلًا لزلزال العام الماضي ينتظرنا هنا في اسطنبول على الباب ويشكل تهديدًا كبيرًا بالنسبة إلينا".


وجاءت تصريحات رئيس بلدية اسطنبول قبيل أسابيع من الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا يوم السادس من فبراير من عام 2023 الماضي والذي قتل نحو 50 ألف شخص ونجم عنه آلاف الجرحى ودمار هائل في البنى التحتية في 11 ولاية تقع وسط وجنوب شرقي البلاد وغربه.


وقال رئيس بلدية اسطنبول في تصريحاته قبل يومين، إن "اقتراب الذكرى السنوية الأولى والأليمة لزلزال العام الماضي، يجعل من الواجب الاستعداد لمواجهة زلزال إسطنبول المحتمل"، مشيرًا إلى أن "عائلات ضحايا زلزال فبراير يواجهون مشاكل عميقة تحتاج لحلول".

وتعليقًا على ذلك، رأى الخبير الجيولوجي التركي أردال شاهين أن "تحذيرات رئيس بلدية اسطنبول مهمة للغاية، فهو يلفت لزلزالٍ مرتقب ويطلب الاستعداد والتحضير لتداعيات كارثة طبيعية محتملة".

 

 

الزلزال إسطنبول

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