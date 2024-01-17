تقديم خدمات طبية وبيطرية في قافلة متكاملة بقرية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه قد نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية بمقر الوحدة الصحية بقرية مستناد.

وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وتهدف القافلة لتقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

تضمنت القافلة توقيع الكشف الطبى على 170 حالة باطنة و أطفال و رمد و جلدية و أسنان و تحاليل .

ومن خلال سيارة تنظيم الأسرة تم توقيع كشف طبي ومشورة واستخدام بعض الوسائل لعدد 75 سيدة.

كما تم تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم توعية المواطنين عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعيه وأهمية التأمين على الحيوان والاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ، كما تم تجريع 400 رأس اغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.

بالإضافة إلى توفير سيارة اسطوانات غاز (150 اسطوانة) بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة و الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين عن نظام بطاقات التموين والدعم.

كما تم خلال القافلة عقد ندوة حول المشكلة السكانية وخطورة الزواج المبكر على صحة الأم والجنين والتربية السليمه للأبناء.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان واستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.