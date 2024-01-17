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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال 7 أفراد.. جيش الاحتلال يعلن القيام بعملية عسكرية في مخيم طولكرم

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قام بعملية عسكرية في مخيم طولكرم تشمل تفتيش المباني والتحقيق مع العشرات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إنه نتيجة للعملية التي قامت بها القوات الإسرائيلية تم اعتقال 7 مطلوبين حتى الآن.

وفي وقت سابق، افادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم ومخيمها.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اقتحمت قوات كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتين المدينة من محاورها الغربية والشمالية والجنوبية، باتجاه مخيم طولكرم.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت مخيم طولكرم من كافة مداخله عبر نشر آلياتها في الشوارع والأحياء المؤدية إليه، ونشرت قناصتها في البنايات العالية على مدخل المخيم والمحاذية والمحيطة به.

وتمركزت عدد من الآليات على مداخل  مستشفيي الاسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي القريب من المخيم، ومنعت الخروج منه أو الدخول إليه.

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