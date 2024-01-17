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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن يتوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويجب أن يكون هناك تسوية للصراع.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة البريطانية، أن ضباطًا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.

وحسب وكالة "فرانس 24"، قالت شرطة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب، ومقره في قيادة مكافحة الإرهاب، سيحدد ما إذا سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات أو بدء تحقيق رسمي.

وأكدت شرطة لندن أنها تلقت شكوى يوم الجمعة الماضي تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه "سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الشكوى من جانب ضباط متخصصين في إطار عملية واسعة لتحديد ما إذا سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو القيام بتحقيق رسمي".

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وزير الخارجية البريطاني يطالب بوقف إطلاق النار في غزة


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