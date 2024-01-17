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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: 157 متدرباً اجتازوا 5 دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأربعاء  ، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث والعشرون من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات لـ 157 متدربًا من جميع المحافظات، ويتضمن 5 دورات تدريبية هي: دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة"، ودورة "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل ادارة التغيير"، ودورة "الحوكمة والمخاطر والإلتزام (GRC)" بالتعاون مع المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ودورة "السكرتارية التنفيذية لمكاتب القيادات والمكاتب الفنية"، والاسبوع الثاني لدورة "تأهيل مديري مكاتب السادة القيادات العليا بالمحافظات (مكين)" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ببناء وتأهيل قدرات ومهارات العاملين بالمحليات باعتبار التدريب من أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية والقضاء على الروتين والبيروقراطية وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطنين دون عراقيل.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالمحافظات خاصة القيادات الوسطى والصف الثانى من الموظفين بهدف رفع مهاراتهم وكفاءاتهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع ، موجها بضرورة إجراء تقييم لكل دورة من الدورات التى يتم تنفيذها بالمركز لتعظيم الإيجابيات وتلافى السلبيات مع مراعاة أن تسهم المادة العلمية لكل دورة فى الارتقاء بالوضع القائم فى كل قطاع على أرض الواقع بالمحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف توسيع مجال التدريب بمركز سقارة للعاملين بالمحافظات حتى يصبح جزءاً من آليات الترقى للوظيفة، ولتدريب أكبر عدد من العاملين بالمحليات وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بالدورات  لافتاً الى ان المركز قادر على استيعاب الكثير من المتدربين، ونستخدم كل مبانى المركز وإمكانياته لتخريج أكبر عدد من المتدربين، مؤكدا ان نمط مركز سقارة مختلف ولذلك يعتبر من أكبر المراكز للتدريب فى مجال التنمية المحلية فى أفريقيا.

ومن جانبه اوضح المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يهتم بتنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية وبناء وتأهيل صف قيادى ثانى، ولذلك وضع خطة تستهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لتمكينهم من تولى المناصب القيادية للنهوض بالبلاد، لافتًا إلى أن أحد أهداف التدريب هو القضاء على الفساد الإدارى.

وأكد المتدربون خلال حفل الختام إستفادتهم وإكتسابهم العديد من المهارات والخبرات من خلال الدورات التدريبية التى ينظمها مركز التنمية المحلية وأيضاً تبادل الخبرات مع باقى المتدربين مؤكدين إنهم سيعملون على رفع معدل الأداء فى أعمالهم وإحداث تغيرات إيجابية وفقاً لما تم إكتسابه من خبرات إضافية.

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هشام امنة الشهادات دورات تدريبية التنمية المحلية

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