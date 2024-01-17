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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أشهر ألغاز التاريخ.. الكشف عن اسم مرتكب الجريمة الأكثر غموضًا في القرن العشرين

دي بي كوبر
دي بي كوبر

قال الباحث الأمريكي، إريك يوليس، إنه اكتشف اسم الشخص الذي ارتكب أشهر عملية اختطاف طائرة في التاريخ، حسبما ذكرت مجلة “بيبول”.

ووقعت الحادثة المذكورة عام 1971، وكان المهاجم معروفًا للعالم سابقًا باسم دي بي كوبر.

وقام رجل باختطاف طائرة بوينج 727 كانت متجهة من بورتلاند بولاية أوريجون إلى سياتل بواشنطن، وطالب بفدية قدرها 200 ألف دولار، وبعد إقلاع الطائرة قفز منها بالمظلة ولم يُرَ منذ ذلك الحين.

وفقًا لإريك يوليس، فإن اللص كان مهندس شركة “كروكيبل ستيل”، فينس بيترسون، الذي توفي منذ أكثر من 20 عامًا.

وتوصل يوليس إلى مثل هذه الاستنتاجات بناءً على تحليل جزيئات التيتانيوم الموجودة على ربطة عنق المجرم، والتي تركها على متن الطائرة.

وفقًا لأوليس، تم إنتاج السبيكة في مصنع “كروكيبل ستيل” في ولاية بنسلفانيا، حيث كان يعمل بيترسون.

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علاوة على ذلك، في الستينيات، كانت الشركة واحدة من المقاولين الرئيسيين لشركة “بوينج”، وكان موظفوها يسافرون بانتظام إلى سياتل.

وأضاف يوليس: “يعتقد أن كوبر كانت لديه معرفة وثيقة بالطائرة، ما سمح له بالهروب”، مشيرا إلى أن هذه الحقيقة تشير أيضًا إلى بيترسون.

ولم يكشف الباحث عن جميع تفاصيل تحقيقه. وفي الوقت نفسه، وصف بيترسون بأنه “شخص مثير للاهتمام”، وأعلن عن نيته دراسة سيرته الذاتية بمزيد من التفصيل.

أمريكا واشنطن اوريجون الجريمة الأكثر غموض ا في القرن العشرين

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