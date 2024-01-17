رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد إدارة جائزة التميز الحكومي

أكد رئيس جامعة بني سويف منصور حسن أن جائزة مصر للتميز الحكومي تعد إحدى آليات الحكومة التي تستخدم في عملية تطوير الجهاز الإداري، وتهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية، علاوة على ترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع القطاعات، لافتًا الى أن الجائزة ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات .

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة بني سويف منصور حسن، اليوم الاربعاء، فريق إدارة جائزة التميز الحكومي لتحكيم الجوائز المؤسسية الداخلية بوزارة التخطيط، وذلك في إطار إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي منظومة الجوائز الداخلية بالجامعات (المرحلة الثانية) بالتعاون والتنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجائزة مصر للتميز الحكومي والمجلس الأعلى للجامعات مما يسهم في تعميق ثقافة التميز المؤسسي بقطاع التعليم العالي ورفع روح التنافسية بين الجامعات وكلياتها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .

وضم وفد إدارة جائزة التميز الحكومي، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة هارد فورد شاير البريطانية ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، والدكتورة مني هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وسهي سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور محمد عبد ربه عميد معهد الانتاجية والجودة بالأكاديمية العربية، والدكتور محمد عبد السلام مدير تقييم جوائز المؤسسات التعليمية لجائزة مصر للتميز الحكومي، وإسراء حسني مسئول التقييم والجودة، ورحاب محمد مسئول الاتصال والتوثيق .

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور سامح المراغي، والدكتورة نسرين حسام الدين مسؤول الإعلام والتواصل ووكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع، والدكتور فهد كمال الدين مسؤول الدعم التكنولوجي ومدير وحدة تصميم وتطوير البرمجيات ووكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أمجد بهيج مسؤول التقييم ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، بالإضافة الي عدد من أعضاء الجهاز الإداري .

من جانبه، أعرب الوفد، عن سعادتهم بالتواجد داخل رحاب جامعة بني سويف، وأن الجامعة تضم العديد من الانجازات التي تستحق أن تتوج وتوثق ويتم الأخذ بها بعين الاعتبار والتقدير، خاصة بما تمتلكه من امكانات بشرية ومادية وكليات فريدة من نوعها إضافة إلي تنوع التخصصات والبرامج المتميزة .

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور منصور درع الجامعة للسفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية والذي تسلمته نيابة عنه سهي سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، ودرع آخر للدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة هارد فورد شاير البريطانية، وشهادات تقدير لأعضاء الوفد، كما تسلم رئيس الجامعة درع جائزة التميز الحكومي المقدم من وزارة التخطيط تقديراً لإنجازاته ومجهوداته المبذولة داخل الجامعة والتي كانت موضع تقدير من الوفد خلال الزيارة.