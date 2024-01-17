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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في صفوفه

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط خلال حادث سير وجندي في معارك قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “قتل الرقيب أوريا أيمالك غوشين، 21 عاما، من القدس، من دورية جفعاتي، في معركة جنوب قطاع غزة.. والرائد احتياط أنور سرحان، 26 عاما، من حرفيش، من الكتيبة 910، لواء عتصيون الإقليمي، في حادث سيارة في وسط إسرائيل”.

ومنذ قليل، ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، ذكرت اليوم الأربعاء، أن عددا من جنود قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.

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وأوضحت أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال داخل قطاع غزة تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب.

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