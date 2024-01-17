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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن سبب رفض جنود بـ جيش الاحتلال المشاركة في الحرب على غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال داخل قطاع غزة تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب.

ومنذ قليل، ذكرت هئية الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن عددا من جنود قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن خلافات حادة واتهامات متبادلة بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن صفقة إدخال الأدوية للأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

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وقالت وسائل الإعلام العبرية إنه خلافا لتصريحات نتنياهو، فإن الجيش الإسرائيلي علم بمخطط نقل الأدوية إلى الأسرى الإسرائيليين، بما في ذلك حقيقة أن إسرائيل أكدت أنه لن يتم تفتيش شحنات الأدوية، من عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الذي تحدث في وقت سابق عن هذه القضية.

غزة قطاع غزة

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