لإنهاء الحرب .. نتنياهو يحدد أهداف إسرائيل في غزة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الحرب علي قطاع غزة مستمرة حتى نكمل جميع أهدافنا.

وأضاف نتنياهو، خلال زيارة قاعدة نفاطيم الجوية في جنوب إسرائيل: "الحرب مستمرة وستستمر حتى النهاية حتى نكمل جميع أهدافنا: عودة الرهائن والقضاء على حماس والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل”.

وتابع: “لا ينبغي لأحد أن يضللنا.. سنواصل القتال في البر والبحر والجو حتى النصر الكامل".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن خلافات حادة واتهامات متبادلة بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن صفقة إدخال الأدوية للأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إنه خلافا لتصريحات نتنياهو، فإن الجيش الإسرائيلي علم بمخطط نقل الأدوية إلى الأسرى الإسرائيليين، بما في ذلك حقيقة أن إسرائيل أكدت أنه لن يتم تفتيش شحنات الأدوية، من عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الذي تحدث في وقت سابق عن هذه القضية.

وأكدت القناة الـ12 العبرية أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف تفاصيل هذه الصفقة، ولم يسأل عن رأيه فيها.