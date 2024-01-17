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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصنيفهم كإرهابيين.. تعليق عاجل من الحوثيين بشأن مواصلة الهجمات على السفن

صدى البلد

رداً على إعلان الولايات المتحدة الأخير تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية عالمية، أكد متحدث باسم الحوثيين أن هذه الخطوة لن تغير موقفهم.. وأكد المتحدث، في بيان أدلى به قبل لحظات، أن الهجمات على السفن المتجهة إلى إسرائيل ستستمر.

 

تم الإبلاغ في وقت سابق عن قرار الولايات المتحدة بإعادة تصنيف جماعة الحوثي على أنها إرهابية عالمية محددة بشكل خاص، حيث أكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان على هدف الضغط على الحوثيين للنأي بأنفسهم عن إيران، التي تقدم الدعم للجماعة.

 

يشير الرد المتحدي من المتحدث باسم الحوثيين إلى التزامهم الثابت بمسار عملهم الحالي، على الرغم من التداعيات الدولية للتصنيف الأمريكي.. وتورطت جماعة الحوثي في هجمات على السفن، خاصة تلك المتجهة إلى إسرائيل، وهو الموقف الذي أثار مخاوف بشأن الأمن البحري في المنطقة.

 

مع تطور الوضع، من المرجح أن تلعب الجهود الدبلوماسية والاستجابات الدولية دورًا حاسمًا في معالجة الديناميكيات المعقدة المحيطة بالصراع الحوثي وتداعياته الأوسع على الاستقرار الإقليمي.

جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية

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