غزة تواجه أطول فترة انقطاع للإنترنت

تشهد غزة حاليًا أطول انقطاع مستمر للإنترنت منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، وهو ما يمثل اليوم السادس من انقطاع الاتصالات، وفقًا لتقرير صادر عن مراقب الإنترنت نيتبلوك في 17 يناير 2024.

واجه قطاع غزة المحاصر تحديات مستمرة فيما يتعلق بخدمات الإنترنت طوال النزاع المستمر منذ أربعة أشهر. وأشارتنيتبلوك إلى أن هذا التعطيل المستمر لم يسبق له مثيل منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس. وأثر انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير على قنوات الاتصال في المنطقة.

أرجعت شركة الاتصالات الفلسطينية جوال انقطاع التيار الكهربائي إلى "القصف الإسرائيلي العنيف" على القطاع، مما يسلط الضوء على التأثير المدمر للصراع على البنية التحتية الأساسية.

أعرب قادة المنظمات الإنسانية عن مخاوفهم بشأن عواقب انقطاع الاتصالات على توصيل المساعدات. وفي نوفمبر، أفادت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين أن شاحنات المساعدات لم تتمكن من دخول غزة من مصر لمدة يومين متتاليين بسبب انقطاع الاتصالات شبه الكامل.

مع استمرار الصراع، فإن انقطاع الإنترنت لفترات طويلة يزيد من تفاقم التحديات التي يواجهها سكان غزة، مما يؤثر ليس فقط على الاتصالات ولكن أيضًا يعيق تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المنطقة.